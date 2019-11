Mies epäili urheilijavaimoaan uskottomaksi ja tutki puhelimen läpikotaisin – pilasi naisen kisamatkan ulkomaille pahoinpitelemällä, kun tämä halusi vastavuoroisesti tutkia miehen luuria

Kisamatka meni pieleen

Mies epäili naisen motiiveja

Välikohtaus sattui kesällä 2014. Pariskunta on sittemmin eronnut.

Miehen puolustuksessa oli aukko

– Toisaalta on varsin mahdollista, että asianomistaja on aluksi yrittänyt jättää asian vain taakseen ja vasta pitkän ajan kuluttua lopulta halunnut viedä sitä eteenpäin tai että tälle on muutoin voinut olla vaikeaa kohdata asiaa ja ilmoittaa siitä poliisille, oikeus pohti ratkaisussaan.