Virtain perhesurman tutkija pitää mahdollisena, ettei motiivi ehkä koskaan selviä täysin – ainoa todistaja on tapon yrityksen kohteeksi joutunut teinityttö

– Tietynlainen tapahtumainkulku tässä surullisessa tapahtumassa on valjennut, mutta paljon on vielä kysymyksiä, joihin pyrimme vastauksia löytämään, perhesurman tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jari Luoto Sisä-Suomen poliisista sanoo.

Ainoa todistaja on teinityttö, joka joutui tapahtumassa isänsä tapon yrityksen kohteeksi ja hyvin traumaattiseen tilanteeseen. Poliisi on aiemmin vahvistanut, että hätäkeskukseen soitti perheen kotiin saapunut ulkopuolinen henkilö, joka oli tullut paikalle surmatyön jo tapahduttua.

– Nämä ovat ymmärrettävästi hyvin arkoja asioita, kun kyseessä on lapsi, joka on joutunut varmastikin elämänsä vaikeimpaan tilanteeseen. Mutta toki kaikista kuulemiskerroista on ollut hyötyä tapauksen selvittämisessä.

"Katsotaan sitten"

– Osa henkirikoksista on hyvinkin helppoja selvittää, syiden ja seurausten kannalta. Tässä edistyminen on ollut hitaampaa. Valitettavasti tutkinnan tulokset eivät tule traagista lopputulosta muutamaan, mutta lähtökohtana on, että esitutkinassa saadaan vastaukset mahdollisimman moniin kysymyksiin. Katsotaan sitten mikä on tilanne, kun juttu lyödään yksiin kansiin.