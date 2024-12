Poliisi nostatti joulumieltä murtehella: "Net on autot tupsahtahneet lumipenkhaan"

Lapin poliisi on päässyt tiedotteensa perusteella jo kunnon joulumielelle, vaikka onnettomuuksia ja lain rikkojia onkin ollut maan pohjoisessa kolkassa liikkeellä.

– Son viimisen vuorokauen aikana hätäkeskukseen tullu vieläki ilmotuksia, ko tieltä suistumisia on tapahtunu useammassa paikkaa. Net on autot tupsahtahneet lumipenkhaan, mutta onneks met olhaan kuitekki säästytty isommilta vammoilta, poliisista virkotaan.

Poliisin mukaan syinä onnettomuuksiin ovat olleet liian suuret tilannenopeudet ja hankalat talviolosuhteet.

– Sitte net nuot porot ja hirvet, nethän aiheuttaa myöski vaaratilantheita ja kolareita. Niittenki vuoksi se ois hyvä piettää mielessä, että tilannenoppeuet pyssyis maltillisena. Sitä tuota liikennettä, sitähän on näin pyhitten alla paljon, niin emmä piä kiirettä, poliisi muistuttaa.

Lapin turistikeskuksissa on nyt paljon väkeä, jolloin vahinkojakin on sattunut enemmän. Poliisin mukaan rattijuopumuksia on havaittu useilla paikkakunnilla.

Eräässä Rovaniemellä sattuneessa tapauksessa mies oli kaupan pihassa sammahtaneena autoon kuljettajan paikalle. Selvittelyissä kävi ilmi, että mies oli ajanut auton pihalle parkkiin ja nukahtanut siihen. Kuljettajalle tehtiin huumausaineen pikatesti ja seulonta-alkometrikoe, jonka perusteella miestä epäillään auton kuljettamisesta huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Lisäksi miehellä ei ollut voimassaolevaa ajo-oikeutta.

Niin ikään Rovaniemellä kymmeniä nuoria oli lauantai-iltana päätynyt keskustan kauppakeskukseen, mikä aiheutti häiriötä ja rauhattomuutta. Tilanteessa tapahtui poliisin mukaan mahdollisesti myös tappelu, jossa täysi-ikäinen löi alaikäistä.

Poliisi päättää tiedotteen toteamalla, että Lapin poliisilaitoksen alue on laaja ja sisältää useita murteita ja kieliä.

– Tämänkin tiedotteen kirjoittamiseen on osallistunut länsirajan asukas ja junantuoma. Yhteistyössä ylläpidämme alueen turvallisuutta, jotta niin paikallisilla kuin matkailijoilla olisi hyvä olla ja käydä Lapissa. Kaikile oikhein rauhallista joulun aikaa, toivotetaan tiedotteessa.