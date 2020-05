Kaahailijat suivaannuttivat asukkaat Porvoon Emäsalossa – poliisi vinkkaa huolestuneille keinon, josta et ehkä ole kuullutkaan

Saaren päässä sijaitsevalla luotsiasemalla odottaa saaren asukas, paikallinen kalastaja Mikael Lindfors . Hänellä, kuten monella muullakin saaren asukkaalla, on huoli.

Poliisi kehottaa tekemään ilmoituksia

Hätäkeskusilmoitusten lisäksi on toinenkin keino saada asiaan muutoksia. Liikennevalvontapyynnöillä poliisille voi ilmoittaa yleisesti tapahtuvista kaahailuista, jotka eivät kuitenkaan ylitä hätäkeskussoiton kynnystä.

Liikennevalvontapyynnöillä poliisi saa tietoa, jota muuten ei välttämättä heille asti kantautuisi. Se on Merihaaran mukaan tärkeää, jotta resursseja voidaan kohdentaa oikein.

Ilmoitusten määrällä on suuri vaikutus poliisin määrärahoihin, jotka perustellaan tilastojen perustella. Jos ilmoitusta ei tehdä, tieto ei koskaan saavuta päättäjiä.

Suljettuja teitä ja nopeuskisoja

Merihaaran mukaan Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen vastuualue on laaja ja monipuolinen. Vaikka Emäsalossa tai muualla käytäisiinkin näyttäytymässä, kaikkialla ei voida olla yhtä aikaa.

Kaahailu ei ole rajautunut ainoastaan pieniin kiihdyttelyihin. Joissain paikoissa teitä on jopa suljettu laittomasti, jotta on päästy järjestämään nopeuskisoja. Merihaaran mukaan ilmiö on huolestuttava.