Jouluna satoja kotihälytystehtäviä: Näistä syistä poliisit saapuvat ovelle

Joulun sadoissa kotihälytystehtävissä on usein myös lapsia paikalla. Viime vuosina hälytysten määrä on laskenut.

Kotihälytykset pitävät poliisin kiireisenä jouluaattona, joulupäivänä ja vielä tapaninpäivänäkin. Viime vuonna joulun kotihälytystehtäviä oli reilut 600, mikä oli selvästi vähemmän kuin aiempina vuosina, kertoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Marko Savolainen.

– Jos tapaukset todella ovat laskussa, sehän on hyvä tilanne. Mutta jos laskeva trendi johtuu siitä, että ihmiset eivät vain ilmoita tapauksia poliisille, sehän on tietysti huonompi juttu. Varsinkin silloin, kun paikalla on lapsia, kannattaa aina soittaa poliisille, jos herää huoli joko omassa porukassa tai naapurissa, Savolainen muistuttaa.

Joulun kolmena juhlapäivänä poliisilla on selvästi tavanomaista arkea enemmän hälytystehtäviä ja erityisesti kotihälytyksiä. Kaikki juhlapyhät korostuvat poliisin työlistalla, mutta joulusta tekee erityisen vaikean se, että sitä vietetään useita päiviä peräkkäin, usein isolla porukalla ja alkoholin kera.

Savolaisen mukaan yleisin joulun kotihälytyksen syy on väkivalta. Toiseksi yleisin syy on häiritsevä meteli, jolloin ilmoitus tulee usein naapurista. Kolmanneksi yleisin syy on, että joku henkilö koetaan häiriöksi. Suurin osa hälytyksistä tulee kyseisessä asunnossa joulua viettäviltä aikuisilta, mutta väkivaltaa ja häiritsevää käytöstä raportoidaan myös naapureiden luota.

– Joskus voi riittää se, että poliisi käy paikalla, mutta kun tapauksiin liittyy alkoholia, lupaus "joo, korjaan tätä käyttäytymistä" kestää yleensä muutaman minuutin. Tapauskohtaisesti harkiten poliisi tekee kiinniottoja ja henkilöiden poistamisia. Väkivalta johtaa yleensä aina kiinniottoihin ihan jo tutkinnankin takia.

Savolaisen mukaan joulun kotihälytystehtävissä on useimmiten myös lapsia mukana. Se kuormittaa poliisin lisäksi myös entisestään kuormittunutta lastensuojelua.

Osa joulun kotihälytyksistä on yksittäisiä ensikäyntejä, mutta suuri osa hälytyksistä tulee perheistä, jotka ovat jo ennestään poliisille tuttuja ja joissa ongelmat kulminoituvat joulunaikaan.

Suuret odotukset romuttuvat alkoholiin

Savolaisen mukaan joulun kotihälytyksiä tapahtuu ympäri Suomen. Isoissa kaupungeissa tapaukset saattavat kuitenkin tulla herkemmin poliisin tietoon, kun väkivaltaiseksi tai muuten häiritseväksi yltyneelle juhlinnalle on useammin myös naapurissa todistajia.

Savolaisen mukaan joulun kotihälytyksissä eivät korostu tietynlaiset perheet, esimerkiksi niin sanotun hyvä- tai huono-osaisuuden suhteen, mutta tyypillisesti poliisi vierailee sellaisten perheiden luona, joilla on jonkinlaisia ongelmia.

– Mitä enemmän käytetään alkoholia ja mitä enemmän on jo ennestään ongelmia ja riitoja aikuisilla, sitä herkemmin tulee ongelmia myös jouluna. Kun on ollut suuria odotuksia siitä, miten joulu tulisi menemään ja kun se ei sitten menekään niin ja ollaan päihtyneitä, seuraa riitelyä, väkivaltaa, häiriötä ja huutoa – jännitteet tavallaan purkautuvat. Joskus voi olla esimerkiksi eroprosessi käynnissä tai päihdeongelma, joka lähtee joululomalla käsistä.

Savolaisen mukaan kotihälytyksiä tulee poliisille kaikenikäisiltä aikuisilta, mutta ongelmia aiheuttavat selvästi harvemmin iäkkäämmät ihmiset. Heitä voi kuitenkin olla paikalla, jos joulua vietetään suurella porukalla suvun kesken.

Vuonna 2021 kotihälytyksissä oli piikki

Poliisin saamat joulun kotihälytystehtävät ovat vähentyneet vuodesta 2016. Ainoa poikkeus oli vuosi 2021, jolloin hälytykset lisääntyivät jälleen ja todennäköisesti koronapandemian takia, kertoo Savolainen.

Savolainen epäilee, että joulun 2021 kotihälytyspiikkiä saattaa selittää se, että tuolloin joulua vietettiin pandemian jäljiltä jälleen suuremmissa porukoissa, mutta edelleen tavanomaista vähemmän ravintoloissa. Myös naapureita saattoi olla tavallista enemmän paikalla kodeissaan raportoimassa poliisille huolenaiheitaan.

Vuoden 2021 jouluaattona poliisilla oli eri puolilla Suomessa yhteensä 100 väkivaltatehtävää, kun viime vuonna niitä oli 62. Kaiken kaikkiaan joulun kotihälytyksiä oli vuonna 2021 jouluaaton ja tapaninpäivän välisenä aikana yhteensä 889, kun viime vuonna niitä oli 605.