Mikkelissä levitettiin kilokaupalla kannabista – poliisi sai kiinni ammattimaisen organisaation

Itä-Suomen poliisilaitoksella Mikkelissä on tutkittu syksyn ja kuluneen talven aikana laajahkoa kannabiksen kasvattamisorganisaatiota. Asiaan liittyen on tehty kiinniottoja Mikkelin lisäksi myös Helsingissä ja Mäntyharjulla.

Poliisi epäilee, että kiinteistöllä on ollut enimmillään satoja kasveja kasvamassa.

Esitutkinnan aikana on selvinnyt, että useita kiloja valmista ja myyntikuntoista kannabista on toimitettu kasvattamolta Mikkelissä toimineiden tukkuostajien kautta edelleen käyttäjille Mikkelin lisäksi myös useampaan muuhun kaupunkiin.

Noin 20 epäiltyä

Esitutkintaan liittyen poliisi epäilee noin kahtakymmentä ihmistä erilaisista huumausainerikoksista. Lisäksi rikosasian tutkinnassa on tullut ilmi muita rikoksia, kuten pahoinpitelyitä.

Kuulustelut on pääosin saatu tehtyä ja tutkinta on edennyt loppuvaiheeseensa, poliisi kertoo. Ketään ei ole enää vangittuna, mutta osa on edelleen matkustuskiellossa.