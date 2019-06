Poliisi löysi valtavat kannabisviljelmät Lahdessa – kolme ihmistä vangittiin epäiltynä rahanpesusta, ampuma-aserikoksesta ja törkeistä huumausainerikoksista

Kannabiksen kasvatus oli ammattimaista

Esitutkinnassa saatujen tietojen perusteella kasvatus on ollut ammattimaista, joissa molemmissa oli kyse yli sadan kannabiskasvin kasvattamisesta. Tehdyn esitutkinnan perusteella kasvatus on jatkunut näissä paikoissa pidempään. Kasvatuksella on saatu huomattavia määriä satoa.