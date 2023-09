Salaista materiaalia kotiinsa vieneen ex-tiedustelupäällikön oikeudenkäynnin keskiössä muistitikku ja miehen it-taidot: "Osasi käyttää nettiä, tulostaa ja tallentaa"

Helsingin hovioikeudessa alkoi keskiviikkona poikkeuksellinen oikeudenkäynti, jossa syytettynä on Puolustusvoimien ja EU:n entinen tiedustelupäällikkö Georgij Alafuzoff . Häntä syytetään törkeästä palvelusrikoksesta, ja syyttäjä vaatii Alafuzoffille vähintään vuoden ja kahdeksan kuukauden mittaista vankeusrangaistusta.

Poliisin mukaan toimittaja sai Alafuzoffilta muistitikun muistiinpanojensa tallentamista varten. Tikku ilmeisesti näytti tyhjältä, mutta siitä on mahdollisesti voitu palauttaa aiemmin poistettuja tiedostoja.

Helsingissä poikkeuksellinen oikeudenkäynti – tästä on kyse

Kotietsintä HS:n jutun jälkeen

Keskusrikospoliisi kuulusteli Alafuzoffia kaikkiaan seitsemän kertaa vuosien 2018 ja 2022 välillä. Toimittajalle päätyneen muistitikun lisäksi häneltä tivattiin useita kertoja, miten hän on käsitellyt salassa pidettäviä asiakirjoja, missä niitä on säilytetty ja miten niitä on yritetty tuhota.