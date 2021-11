Kymmeniä Elokapinan aktivisteja kärrättin putkaan Valtioneuvoston linnalta – näin Helsingin poliisi perustelee kovia otteita

Poliisihallitukselle annetussa selvityksessä on kerrottu seikkaperäisesti, millä perustein mielenosoitustilanteessa on toimittu ja poliisilaitoksen johto on antanut saatujen selvitysten perusteella asiasta oman jälkikäteisen arvionsa, apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen toteaa tiedotteessa.

Miksi mielenosoitus päätettiin?

Miksi joidenkin mielenosoittajien kiinniotto kesti yli 24 tuntia?

Asian tutkinta on kesken, eikä poliisilaitos ota kantaa rikosnimikkeisiin. Poliisilaitos kuitenkin toteaa yleisellä tasolla käsityksenään, että asiassa on rikosnimikkeiden täyttymisen osalta myös tulkinnanvaraiseksi katsottavia seikkoja. Asia etenee esitutkinnan valmistumisen jälkeen syyttäjälle syyteharkintaan.

Mihin tietoihin viestintä on kulloinkin perustunut ja onko se ollut asianmukaista?

Tapahtuma-aikaan on viestitty asiassa sillä hetkellä tehdyn arvion perusteella. Jälkikäteen on voitu todeta, että mielenosoitus ei ole muodostanut konkreettista turvallisuusuhkaa. Tapahtuma-aikaan julkaistuissa tiedotteissa käytetyissä sanavalinnoissa on osittain epäonnistuttu. Poliisilaitoksen on jatkossa kiinnitettävä entistä enemmän huomiota viestinnän yhteydessä käytettäviin sanavalintoihin.