Poliisi kertoo lisätietoa Helsingin poikkeusellisesta väkivaltarikoksesta: Rohkea sivullinen ryntäsi väliin, kun 17-vuotias tyttö puukotti iäkästä naista

17-vuotias tyttö puukotti satunnaista vastaantulijaa. 67-vuotias nainen ei onneksi saanut hengenvaarallisia vammoja. Poliisi on kuvaillut Pitäjänmäen puukotusta hyvin poikkeukselliseksi.

Poliisi on ollut tapauksesta niukkasanainen tähän saakka. Rikoskomisario Marko Forss kertoo MTV Uutisille, että epäiltyä tyttöä on kuultu, mutta teolle ei ole saatu selvää motiivia – eikä välttämättä tulla saamaankaan.

– Sivullinen tuli väliin ja työnsi tämän tytön tilanteesta pois. Ja siihen on teko loppunut. Hän (sivullinen mies) on toiminut poikkeusellisen rohkeasti ja hyvällä tavalla siten, että teko keskeytyi, Forss kertoo.

Forssin mukaan alaikäisen tekemä puukotus on poikkeuksellinen.

– Kyseessä on tapon yritys, mitä tutkitaan. Alaikäisten kohdalla tämä on poikkeusellista. Alaikäisten tekemiä henkiroksia tai yleensä henkirikosepäilyjä on harvoin.