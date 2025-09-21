Turussa paloi hirsinen museorakennus perjantain ja lauantain välisenä yönä.
Lounais-Suomen poliisi kertoo aloittaneensa esitutkinnan Turun linnan lähellä palaneeseen museorakennukseen liittyen. Nuottasaarenkadun varressa sijaitseva hirsinen museorakennus paloi perjantain ja lauantain välisenä yönä.
Poliisi kertoo, että tutkinnassa on selvinnyt, että paloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Poliisi kertoo ottaneensa kaksi henkilö kiinni epäiltynä rikoksesta.
Asiaa tutkitaan tällä hetkellä törkeänä vahingontekona, mutta poliisin mukaan nimikkeet saattavat muuttua tutkinnan edetessä.