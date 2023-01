MTV Uutiset Tukholman väkivalta-aallon viimeisimmällä murhapaikalla – näin poliisi puuttuu rikoskierteeseen

Murha on Tukholman viimeisin, ja tässäkään tapauksessa poliisilla ei ole ketään otettuna kiinni rikoksesta epäiltynä. Tekijä on siis karkuteillä.

Arviot: Käynnissä huumeisiin ja rikollisverkostoihin liittyvä sota

Väkivalta-aalto on jatkunut Tukholmassa erittäin pahana jo neljä viikkoa, ja tälläkin viikolla ammuskeluita sekä räjähdyksiä on ollut useita. Erityisen huomionarvoista on, että rikosten uhreista ja niistä epäillyistä yli puolet on alaikäisiä, vaikkakin rikosvastuussa olevia nuorukaisia.