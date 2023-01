Ruotsalaismediat: Tukholmassa räjähti taas – tällä kertaa toimistorakennuksessa

Luoteis-Tukholmassa sijaitsevassa Kistan kaupunginosassa on tapahtunut tänä aamuna räjähdys.

Aftonbladetin mukaan kyseessä on toimistorakennus, jonka sisäänkäynti ja yläkerta ovat kärsineet suuria vahinkoja. Paikalla on useita poliisipartioita ja alue on eristetty.