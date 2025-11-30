Päivystävä palomestari Samuli Karvinen kertoo STT:lle, että henkilövahingoilta vältyttiin ja talon asukkaat pääsivät omatoimisesti ulos.
Polvikujalla Polvijärvellä on tuhoutunut asuinkelvottomaksi yli kymmenen asunnon rivitalo tulipalossa, kertoo Pohjois-Karjalan pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen mukaan palon sammuttaminen oli aamulla seitsemän aikaan jo siirtymässä jälkisammutusvaiheeseen, mutta sammutustyöt tulevat kestämään pitkälle päivään ja savu voi haista alueella.
Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta ennen kello neljää sunnuntaina aamuyöstä. Palo oli jo laajasti levinnyt koko rakennukseen, kun pelastuslaitos saapui kohteeseen.
Päivystävä palomestari Samuli Karvinen kertoo STT:lle, että henkilövahingoilta vältyttiin ja talon asukkaat pääsivät omatoimisesti ulos. Ensihoito tarkasti pelastautuneet ihmiset.
Noin puolet rivitalosta tuhoutui ja toinen puoli kärsi merkittäviä savu- ja sammutusvesivahinkoja. Pelastuslaitos esti palon leviämisen viereisiin rakennuksiin.
Palo aiheutti runsaasti savua, ja toinenkin rivitalo Polvikujalla on kärsinyt savuhaitasta. Karvinen kertoo, että pelastajat katsoivat myös tämän rivitalon asukkaiden päässeen turvallisesti ulos.
Palon syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa