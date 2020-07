Alaikäisten ahdistelusta epäilty otettu kiinni Helsingissä – poliisi toivoo mahdollisten uhrien yhteydenottoa

Miehen epäillään häirinneen ja ahdistelleen alaikäisiä tyttöjä sekä myös aikuisia naisia viime syksyn ja tämän vuoden aikana. Mies on yrittänyt lähestyä satunnaisia vastaantulijoita ja pyrkinyt keskustelemaan heidän kanssaan. Motiivina on mitä ilmeisimmin pyrkimys seksuaaliseen kontaktiin. Joissain tapauksissa mies on kosketellut, halannut tai esimerkiksi videoinut tyttöjä.

Helsingin poliisi kertoo saaneensa lukuisia ilmoituksia miehestä. Poliisi tutkii neljää tekoa, joiden rikosnimikkeenä on lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen yritys.

Rikoksista epäilty on pienikokoinen mies, jolla on tuuhea musta tukka ja niin ikään tuuhea musta parta. Hän on yrittänyt keskustella uhrien kanssa huonolla suomen ja englannin kielellä. Koska miehen henkilöllisyys on tiedossa, poliisi ei kaipaa vihjeitä koskien hänen henkilöllisyyttään.

Poliisi toivoo yhteydenottoa mahdollisilta ahdistelun tai vastaavan kohteeksi joutuneilta tai esimerkiksi alaikäisten lasten vanhemmilta, mikäli käy ilmi että lapsi on ollut tekemisissä miehen kanssa. Tarkoituksena on selvittää, onko mies syyllistynyt muihin vastaaviin tekoihin, jotka eivät vielä ole poliisin tiedossa. Poliisi painottaa, että tämä on tärkeää sekä jo esitutkinnassa olevien tapausten selvittämiseksi että uusien rikosten ennalta estämiseksi.

Koska kyse on vasta rikosepäilyistä, poliisi ei julkaise tarkempia tietoja rikoksesta epäillystä. Mies on ulkomaalaistaustainen ja kotoisin Lähi-idän alueelta.