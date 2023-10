Tarkista heti hygieniapassisi ja työturvallisuuskorttisi, ne voivat olla väärennettyjä: Poliisi narautti turvapaikanhakijoita huijanneen valeyrittäjän – satoja asiakkaita

Tapaus on nyt siirretty syyteharkintaan. Henkilöä epäillään törkeistä väärennyksistä, virkavallan anastuksesta ja tavaramerkkirikkomuksesta. Epäillyn toimintaa varten tekaistun ja rekisteröimättömän yhdistyksen nimi oli Marbon Oy.

Vähintään satoja asiakkaita

Epäiltyjen rikosten tekoaika on yli vuosi, ja asiakkaita epäillyllä oli vähintään satoja, poliisi kertoo. Kaikkien väärennetyiksi epäiltyjen hygieniapassien ja Työturvallisuuskorttien ostajien henkilöllisyys ei selvinnyt esitutkinnassa.

– Menettelyä on pidettävä poikkeuksellisen moitittavana, koska väärennettyjä tuotteita on myyty nimenomaan uusille maahanmuuttajille. Heidän työkokemuksensa ei lähtökohtaisesti ole Suomesta. Heillä on tarve saada asianmukaista tietoa suomalaisen elintarvikealan ja työturvallisuuden sääntelystä, jatkaa tutkinnanjohtaja Saaristola.