Suomalaisyhtiön epäillään myyneen miljoonien arvosta tavaraa Venäjälle – epäillyn poika upseerina Venäjän armeijassa

Itä-Suomessa toimivan yrityksen epäillään toimittaneen pakotteiden alaisia komponentteja Venäjälle.

Tulli kertoo tutkivansa laajaa rikoskokonaisuutta, jossa itäsuomalaisen yrityksen epäillään toimittaneen Venäjälle 2,7 miljoonan euron arvosta komponentteja.

Tulli epäilee yhtiön toimittaneen Venäjälle huomattavan määrän pakotteiden alaisia komponentteja, kuten puolijohteita, mikrosiruja ja prosessoreita ja liittimiä Venäjälle vuosina 2022–2023.

Tapauksessa on tullin mukaan kaksi pääepäiltyä, joista toisen uskotaan oleskelevan Venäjällä. Hänen epäillään organisoineen ja johtaneen Suomessa toimivan yrityksen toimintaa.

– Esitutkinnassa on tullut ilmi, että ohjeet tulivat epäillyn pojalta, joka on toiminut upseerina Venäjän armeijassa. Kotietsinnällä havaittiin pojasta valokuva, jossa hän on pukeutunut venäläiseen upseerin univormuun, tutkinnanjohtaja Sanna Kuparinen kertoo tiedotteessa.

– Poika on ilmoittanut myös osoitteekseen venäläisen sotaoppilaitoksen osoitteen, kun on avannut tilin suomalaiseen pankkiin.

Komponentit eivät päätyneet väitettyihin maihin

Komponentteja on ostettu muun muassa Yhdysvalloista, EU:n alueelta ja Kiinasta, ja myyty eteenpäin useille yrityksille, joiden osoitteet laskutuksen mukaan ovat EU-maissa ja Hongkongissa, tullin tiedotteessa kerrotaan.

Kansainvälisellä yhteistyöllä saatiin kuitenkin selville, etteivät tavarat päätyneet niihin maihin, joihin ne asiakirjojen ja myyntilaskujen mukaan oli toimitettu.

Osa tavaroista oli toimitettu suoraan Venäjälle ja osa Suomeen, josta ne oli pakotteiden vastaisesti viety Venäjälle, pääosin Vaalimaan kautta.

Toinen epäillyistä on Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen, toinen Venäjän kansalainen.

Rikoskokonaisuutta on tutkittu törkeänä säännöstelyrikoksena ja törkeänä veropetoksena. Tapaus siirtyy esitutkinnan valmistuttua syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjäalueelle.