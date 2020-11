Sedu Koskisen kohubileissä uusi käänne: "Niistä tulee yksityisemmät, ainoastaan kavereilleni" – someselkkauksesta poliisiasia

MTV Uutiset kertoi eilen, että Koskisella ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolla (avi) on ollut eriävät näkemykset itsenäisyyspäivän aattona järjestettävän tilaisuuden luonteesta.

Koskinen katsoo, että Argoksenmäen holvikellarissa järjestettävä juhla on yksityistilaisuus, jota viranomaisohjeistukset eivät koske, mutta avi on toista mieltä.

"Juhlista tulee yksityisemmät kuin aiemmin"

– Niistä tulee yksityisemmät kuin aiemmin. Se on ainoastaan minun kavereilleni. Nyt jokainen, joka tulee, hyväksyttää itsensä minulla. Sinne ei pääse ketään muita ihmisiä kuin he, jotka minä olen hyväksynyt.

– Minulla ei ole yhtään aavistusta, kuinka paljon sinne tulee osallistujia. Jos tulee 30 tai 50, niin se on ihan ok. Ei ole vielä maksuja tullut kovinkaan hirveästi, ja sitten on ollut tämä epätietoisuus järjestelyistä.