Poliisi aloittaa esitutkinnan Haapajärven epäillystä syrjintätapauksesta

Oulun poliisi on päättänyt aloittaa esitutkinnan Haapajärven epäillystä syrjintätapauksesta. Poliisi kertoi asiasta keskiviikkona.

Poliisi kertoo, että asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä syrjintä. Kyseessä on poliisialoitteinen tutkinta, ja se on poliisin mukaan aloitettu tapauksen mediauutisoinnin perusteella. Syrjintärikos on virallisen syytteen alainen rikos, joka ei edellytä asianomistajan syytepyyntöä.