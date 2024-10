Tällaista syrjintää seksuaalivähemmistöt kokevat Suomessa – "Tässä on aivan selkeää aliraportointia"

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on matalan kynnyksen laillisuusvalvontaviranomainen, jonka tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua havaittuun syrjintään.

– Yhdenvertaisuuslaissa on määritelty hyvitys, joka on rahallinen hyvitys. Sen tulee olla tehokas, oikeasuhtainen ja varoittava. Sitten meillä on myös rikoslaissa syrjintärikokset, niissä on sitten puolestaan sakkoa tai maksimissaan jopa kuusi kuukautta vankeutta, Aaltonen toteaa.