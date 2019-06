Norjalaismiljardöörin vaimo siepattiin yli puoli vuotta sitten – poliisit tutkivat nyt naapureiden kengänjälkiä

Anne-Elisabeth Hagen on ollut kadoksissa jo yli seitsemän kuukautta.

68-vuotias Anne-Elisabeth Hagen on ollut kadoksissa lokakuun 31. päivä saakka. Nainen on naimisissa Tom Hagenin kanssa, joka on yksi Norjan rikkaimmista liikemiehistä.