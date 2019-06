Norjan poliisi uskoo, että siepatuksi luultu miljardöörin vaimo Anne-Elisabeth Hagen on surmattu – sieppausta epäillään lavastetuksi

– Edelleen on todennäköisintä, että hän on joutunut vakavan rikoksen uhriksi. Pidämme kuitenkin vähemmän todennäköisenä, että kyseessä on sieppaus rahan vuoksi. Päähypoteesimme on muuttunut henkirikokseksi, sanoi poliisin edustaja Tommy Bröske Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan.