Poikkeuksellisen röyhkeä karhu paiskoo mehiläispesät rikki ja syö hunajat – tarhan omistaja kiroaa piittaamatonta pitkäkyntistä: "Se on kuin myymälävaras"

– Tämä karhu on ihmistä pelkäämätön tapaus. Se ei pelkää minun hajua ollenkaan. Tuollainen ei ole normaalin karhun tapaista, kertoo Nykänen.

Karhujen vierailut eivät ole poikkeuksellisia Nykäsen hunajatarhalla, mutta tämän karhun toiminta on ennennäkemätöntä.

– Aikaisempina vuosina mehiläistarhoillani on käynyt kolme eri karhua, jotka ovat tehneet pieniä vahinkoja. Ne ovat kuitenkin siististi ruokailleet pesän äärellä, mutta tällä on tapana hajottaa koko pesä, harmittelee Nykänen.

Keinot ovat vähissä

Riistanhoitoyhdistys on kehottanut Nykästä rakentamaan aidan mehiläispesien ympärille, mutta tehtävä ei ole helppo kalliopohjaisessa maastossa.

Nykänen on tutkinut mehiläisliiton kalenterista karhujen aiheuttamia vahinkoja. Hänen mukaansa on useita tapauksia, joissa karhu on rikkonut sähköaidat.