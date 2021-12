Poikkeuksellinen tilasto: Näiden kuntien verotus muuttuu – katso nouseeko tai laskeeko kunnallisveroprosenttisi ensi vuonna

Veroaan nostavien kuntien määrä on tänä vuonna 2000-luvun matalin. Vuosi sitten veroaan nosti peräti 23 kuntaa enemmän kuin alkavana vuonna.

Tilanteesta tekee poikkeuksellisen se, että suuremmalla osalla suomalaisista kunnallisveroprosentti laskee kuin nousee. Kunnallisvero laskee 140 000 kuntalaisella, kun nousua on luvassa 116 000 kuntalaiselle.

Jopa prosenttiyksikön nousuja ja lasku

Manner-Suomen korkein kunnallisveroprosentti 23,50 on Keski-Pohjanmaan Halsualla. Matalin on Uudellamaalla Kauniaisissa, jossa se on 17 prosenttia.