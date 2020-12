Oletko keskituloinen asuntovelallinen? Näin ensi vuoden veronkorotukset iskevät kukkaroosi

Ansiotulojen verotus

Asuntolainan korko

Vuonna 2021 asuntovelan koroista vähennyskelpoisia on 10 prosenttia. Tänä vuonna koroista on vähennyskelpoista 15 prosenttia. Asuntolainakannan keskikorko on Suomen Pankin mukaan 0,88 prosenttia.