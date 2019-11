Kunnallisvero nousee 53 kunnassa ensi vuoden alusta: Korotus koskee yli miljoonaa suomalaista – tarkista, löytyykö oma paikkakuntasi listalta

– Yleinen syy on se, että rahat on loppu. Vaikka 53 kuntaa näyttää suurelta määrältä, niin paine olisi paljon suurempi vielä. Kun katsotaan lukuja, joista kuntien tulot koostuvat, verotulot on se keino, jolla kunnat voivat itse säädellä sitä, Paatero avaa.

– Vaikka työllisyys on parantunut, kuntien verotulot eivät ole hirveästi nousseet. Väestöä muuttaa pois, investointeja on pakko tehdä ja niin rahat loppuvat, Paatero lisää.

Yhtenä syynä sote

– Toinen syy on investoinnit. Meillä on tiedossa sisäilmaongelmaisia rakennuksia, joihin kunnat joutuvat satsaamaan peruskorjauksin tai rakentamalla uusia, ja siitä syystä talous on huonossa jamassa, kun lainamäärä on kasvanut paljon. Viime vuosina on ollut suuria valtio-osuuden leikkauksia myös, Paatero tiivistää.