Käräjäoikeuden syyttömäksi katsoma sierraleonelaismies palaa oikeuden eteen: Syytetään murhista, raiskauksista ja sotarikoksista

Syyttäjien mukaan käräjäoikeus vaati todistajilta virheettömiä lausuntoja 20 vuotta tapahtuneen jälkeen

– Henkilötodisteluun on liittynyt – – varsin huomattavia epävarmuustekijöitä todistajien kertomusten muuttumiseen oikeudessa verrattuna esitutkintaan. Kertomukset ovat muuttuneet aivan keskeisiltäkin osiltaan, kuten sen osalta, keitä henkilöitä syytteissä tarkoitetuissa tapahtumissa on surmattu, käräjäoikeus katsoi 850-sivuisessa tuomiossaan.

Syyttäjät valittivat käräjäoikeuden ratkaisusta hoviin. Heidän mukaansa käräjäoikeus vaati todistajilta mahdottomia tilanteessa, jossa väitetyistä rikoksista on kulunut parikymmentä vuotta.

– Käräjäoikeus on – – katsonut, että vain virheettömät todistajankertomukset (ei minkäänlaisia muutoksia, lisäyksiä eikä poistoja) voidaan ottaa syyksilukemisen perustaksi. Kun tällaisia todistajankertomuksia ei ole ollut, asiassa on jäänyt varteenotettava epäily Massaquoin syyllisyydestä. Käräjäoikeuden lähtökohta on käsityksemme mukaan elämälle ja todistajapsykologiselle tutkimukselle vieras, syyttäjät kirjoittavat.