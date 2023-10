"Pohjolan Mona Lisa" tulossa myyntiin – tällainen on yli 150 vuotta piilossa pysynyt teos

Taidemaailmassa on tulossa viikonloppuna myyntiin todellinen harvinaisuus, kun 151 vuotta suurelta yleisöltä piilossa ollut Albert Edelfeltin työ huutokaupataan. Lähtöhinnaksi teokselle on arvioitu 100 000 euroa. Taulun on aidoksi todennut Suomen tunnetuin Edelfelt-tutkija Marina Catani.