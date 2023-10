MTV esittelee Albert Edelfeltin 150 vuotta yleisöltä piilossa olleen teoksen

Nyt taidemaailmassa on tulossa todellinen harvinaisuus myyntiin, kun Huutokauppakeskus Turenki sai yksityisomistuksessa olleen taulun myyntiin.

Ovaalinmuotoinen Adelaide Leuhusenin muotokuva on pysynyt piilossa yleisöltä 151 vuotta. Se oli ensin pitkään Ruotsissa ja sen jälkeen Suomessa yksityiskokoelmassa.

Taulu tuodaan studioon Viiden jälkeen -ohjelmassa, jossa se esitellään katsojille läpikotaisin. Haastattelussa on huutokauppias Petri Vuorinen , joka kertoo, miten taulu päätyi heidän myyntiinsä.

Tämän lisäksi ohjelmassa on vieraana Edelfelt-tutkija Marina Carita, joka on todennut kyseisen taulun aidoksi. Hän on urallaan paljastanut satoja tauluväärennöksiä taidemaailmassa.