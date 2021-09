Pohjois-Savossa on tartuntamäärissä mitattuna alueen koko pandemia-ajan pahin koronatilanne

Tartunnat ovat viime viikkoina keskittyneet Kuopioon. Kuopiossa oli sunnuntaihin mennessä kahden viikon aikana raportoitu yhteensä 329 koronatartuntaa, mikä on noin viidennes kaikista pandemian ajan tartunnoista Kuopiossa.

– Viimein tuli koronaepidemia Pohjois-Savoonkin. Tätä ennen olemme selvinneet tosi matalilla ilmaantuvuusluvuilla. Vääjäämätön on toteutunut, kertoo Kuopion yliopistollisen sairaalan infektioylilääkäri Irma Koivula.Valtaosa tartunnoista on liittynyt opiskelijoiden syksyn rientoihin.

Vuodeosastolla ei ainuttakaan koronapotilasta

Sairaanhoitoon Kuopion tartuntarypäs ei ole vaikuttanut, eikä Koivulan mukaan vuodeosastolla ollut maanantaiaamuna yhtäkään koronapotilasta. Tilanne on hänen mukaansa tältä osin ennakoitavissa, sillä tartunnat leviävät nyt nuorten aikuisten keskuudessa.

– Riskiryhmäläisiä lukuunottamatta on erittäin epätodennäköistä, että he saisivat sellaisen taudin, joka vaatisi terveydenhuollon arviota, sairaalahoidosta puhumattakaan, Koivula kertoo.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin koronarokotuskattavuus on lähellä kansallista sekä ensimmäisen että toisen annoksen osalta. Koivulan mukaan Pohjois-Savon 50 vuotta täyttäneistä yli 80 prosenttia on saanut jo täyden rokotusannoksen.

– Onnistuimme siirtämään epidemiahuippua tilanteeseen, jossa valtaosa riskiryhmistä on rokotettu. Itse näen, että kun 50 vuotta täyttäneistä valtaosa on saanut toisen annoksen, niin ollaan hyvässä tilanteessa, Koivula kertoo.

Täyteen sadan prosentin kattavuuteen ei käytännössä tulla missään pääsemään, ja kaikilla on Koivulan mukaan ollut mahdollisuus jo rokotus ottaa.

– Mitä enemmän alueella on koronaa, sitä todennäköisempää on, että tartunnan saa. Kyllä kaikki tulevat koronan kohtaamaan ennemmin tai myöhemmin. Silloin riskiryhmäläisten kannattaa se kohdata rokotettuna. Tämä on pääsanoma.