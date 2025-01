Pohjois-Pohjanmaalla puutteita lapsiperheiden sosiaalityössä

Huomautettavaa oli muun muassa työntekijöiden määrässä, asiakassuunnitelmien puutteissa, palveluiden saatavuudessa ja liian suurissa asiakasmäärissä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle Pohteelle on annettu huomautus lapsiperheiden sosiaalityöstä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (avi) toimesta.

Avin mukaan työntekijöitä on ollut liian vähän, työntekijöiden asiakasmäärät ovat olleet liian suuret ja asiakassuunnitelmien laatimisessa on ollut puutteita. Muun muassa lasten tapaamisia on laiminlyöty ja palvelujen saatavuus on ollut heikkoa.

Pohde on avin mukaan pyrkinyt parantamaan tilannetta, mutta lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ei suoriuduta edelleenkään kaikista lakisääteisistä tehtävistä asianmukaisesti.

Pohde kertoo tekevänsä työtä puutteiden korjaamiseksi. Muun muassa työntekijöiden määrää on lisätty ja asiakassuunnitelmia päivitetty.