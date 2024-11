Pohjois-Korea vei taas MM-kultaa – tähtipelaaja omisti voiton Kim Jong-unille

IMAGO/Sports Press Photo/ All Over Press

IMAGO/Sports Press Photo/ All Over Press

Muulta maailmalta pitkälti suljetun Pohjois-Korean miesten maajoukkue majailee tällä hetkellä maailmanlistalla vasta sijalla 111, mutta naisissa se on yhdeksäntenä maajoukkuerankingissa. Naisten MM-lopputurnauksessa maa on nähty neljästi, ja parhaana sijoituksena sillä on puolivälieräpaikka vuoden 2007 MM-turnauksessa.