Pohjois-Amerikassa säkenöivä Brad Lambert kolkuttelee jo NHL:n portteja – "Tiedän, kuinka vaikeaa sinne on päästä"

19-vuotias Lambert pelaa toista kauttaan Pohjois-Amerikassa. Viime vuodet ovat olleet Lambertin osalta tuulisia ja nuorukainen on vaihtanut joukkuetta tiuhaan. Nyt pysyvämpi koti on löytynyt AHL-joukkue Manitoba Moosen riveistä.

– On kiva olla yhdessä joukkueessa ja tällä hetkellä toivon pelaavani tarpeeksi hyvin saadakseni kutsun ylös. On hienoa olla Winnipegissä ja nautin olostani täällä, Lambert sanoo .

– Tiesin, että edessäni on vielä paljon töitä, mutta luulin voivani antaa itselleni mahdollisuuden. Jos pelaisin niin hyvin kuin voin pelata, Lambert muistelee.

– Tiedän, kuinka vaikeaa maailman parhaaseen liigaan on päästä. Edessä on paljon työtä. Voin vain tehdä kaikkeni antaakseni itselleni mahdollisuuden.

Nyt Lambert on aloittanut kautensa vahvasti. Taitava hyökkääjä on iskenyt 18 pelaamassaan ottelussa 14 tehopistettä ja on joukkueensa neljänneksi paras pistemies.