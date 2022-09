Huippulupaus Brad Lambert lyö väkeviä näyttöjä pöytään NHL-leirillä – "Askeleen edellä"

Kesän varaustilaisuudessa 30:ntena varattu Lambert on vielä tällä hetkellä ilman sopimusta ensi kaudelle. Nuori ja lahjakas hyökkääjä on antanut viime päivät näyttöjä Winnipeg Jetsin tulokasleirillä.

Lambert on esiintynyt leirillä edukseen ja nuorukainen onkin kerännyt runsaasti kehuja peliesityksistään. Arvostettu jääkiekkolehti The Hockey News kehuu vuolaasti Lambertia.

– Lambert on useimpia eurooppalaisia ikätovereitaan askeleen edellä. Lambertin totuttelu (pohjoisamerikkalaiseen peliin) on ollut silkinpehmeää, The Hockey News kirjoittaa .

– Pelin rakenne on erilainen täällä. Vauhti on nopeampaa, karvaus kovempaa ja niin edespäin. Suomalainen systeemi on enemmänkin kyttäämistä ja trapin pelaamista. Täällä me mennään, mistä minä tykkään, Lambert pohtii The Hockey Newsille.