Pohjalla MM-pettymykset – Joensuulla ja Niskasella erityinen inspiraation lähde

Keskiviikko on yksi odotetuimmista suomalaispäivistä pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailuissa Norjan Trondheimissa, kun miehet ja naiset kisaavat pariviestin MM-mitaleista perinteisellä hiihtotavalla.

Lauri Vuorinen avasi viime torstaina Suomen mitalitilin vapaan sprintin pronssillaan ja käy pariviestiin Ristomatti Hakolan kanssa. Hakola avasi kisaurakkansa tiistaina kymmenen kilometrin perinteisellä ja jäi 15:nneksi.

Suomen naisista Jasmi Joensuu ja Kerttu Niskanen yrittävät pyyhkiä pariviestissä avausmatkojensa pettymykset, kun Joensuu jäi sprintissä ja Niskanen kympillä yhdeksänneksi.

– Ilta oli sellainen, että olisin halunnut olla paljon tyytyväisempi. Tiesin, että hyviä matkoja ja kautta on jäljellä. Ei jäädä liikaa harmittelemaan, Joensuu avasi Suomen joukkueen hotellilla STT:lle sprinttipettymyksestä toipumista.

Vuorisen mitali toi iloa ankeaan päivään.

– Laurin mitali oli mahtava. Ei se poista harmitusta, koska yksilöinä tässä kilpaillaan. Olen onnellinen hänen puolestaan, Joensuu painotti.

Energiaa Cognesta

Kerttu Niskanen pettyi avausmatkallaan Trondheimissa tiistaina.Lehtikuva

Maailmancupin sprintticupia johtava Joensuu ja Niskanen voivat ammentaa tammikuun lopun yhteisestä onnistumisestaan. He voittivat Italian Cognessa maailmancupin pariviestin.

– Se oli onnistunut päivä meiltä. Olemme imeneet siitä hyvää energiaa, Niskanen jutteli.

Tammikuinen voitto ei viilaa yhtään sekunnin kymmenystä keskiviikon suorituksesta.

– Ei tietenkään, mutta se antaa itseluottamusta, että voimme hyvänä päivänä taistella hyvistä sijoituksista, Joensuu paalutti.

Trondheimin reitti on erilainen kuin mikä Cognessa oli. Arvokilpailuissa tilanne poikkeaa muutenkin maailmancupista.

– Aina kun on uusi kisa, on tilanne erilainen. Joukkueilla on myös eri kokoonpanoja. MM-kilpailuissa jokainen maa saa laittaa vain yhden joukkueen, eikä ole kakkosjoukkueita, Niskanen muistutti.

Liisterisuksella mennään

Kelit Trondheimissa ovat olleet vetiset. Ennakointi on ollut vaikeaa.

– Rekan kautta lähdin tänne (hotellille). Huoltomies sanoi, että keli muuttuu huomiselle. Ei ole luvassa pitopohjakeliä vaan kuulostaa selkeältä vesikeliltä. Liisterisuksilla mennään, Niskanen tuumi tiistai-iltana.

Joensuu malttaa kelien kanssa.

– En ole katsonut. Aamulla menen kopille ja katson, mitä suksia on testissä. Ei parane miettiä liikaa.

Hän uskoo, että sprintin pettymys sulaa pariviestissä.

– Tosi odottava fiilis. Olisin halunnut olla viivalla kympilläkin, mutta tiedän, että on tärkeä päivä huomenna (keskiviikkona) ja haluan olla täysillä antamassa maksimipanoksen.

Maastohiihdon MM-parisprintin karsinta alkaa keskiviikkona kello 12.00 ja finaalivaihe kello 15.30.

1:50 Kerttu Niskanen murheissaan päämatkan jälkeen: "Pitkään odotin tätä päivää".