MTV seuraa: "Täysi kaaos" Trondheimissa – Johannes Hösflot Kläbolta mehukas lausunto miesten kisan alla

Hiihdon MM-kisoissa on tänään ohjelmassa sekä miesten että naisten kymmenen kilometrin kilpailut, jotka käydään perinteisellä hiihtotavalla ja väliaikalähtönä. MTV Urheilu seuraa tässä artikkelissa kisojen kulkua.

Miehet 10 km (p) klo 14.00 – suomalaisten lähtöajat: 14.13.00 Niko Anttola 14.13.30 Ville Ahonen 14.14.30 Ristomatti Hakola 14.21.00 Arsi Ruuskanen Kuumasta ryhmästä viimeisenä lähtee Norjan Simen Hegstad Krüger klo 14.32.00. Naiset 10 km (p) klo 16.30 – suomalaisten lähtöajat: 16.39.30 Jasmin Kähärä 16.45.00 Johanna Matintalo 16.53.00 Krista Pärmäkoski 16.56.00 Kerttu Niskanen Kuumasta ryhmästä viimeisenä lähtee Itävallan Teresa Stadlober klo 16.59.00.

Seuranta:

Klo 14.28. Kläbo liikkeellä! Ruuskanen tulee kahteen kilometriin aivan tasatahtia muiden suomalaisten kanssa. Koko nelikko mahtuu 4,5 sekunnin sisään.

Klo 14.25: Calle Halfvarsson jää kahden kilometrin väliajoissa 17,5 sekuntia USA:n Zak Kettersonista. Mahtaako tämä viitata Ruotsin huolto-ongelmiin vai onko Halfvarssonilla vain huono päivä... Se nähdään.

Klo 14.22: Kahden kilometrin väliajoissa Ahonen, Anttola ja Hakola mahtuvat kärkiviisikkoon, kun 33 miestä on ohittanut paikan. Kuuma ryhmä saadaan pian liikkeelle. Myös Arsi Ruuskanen on siis jo ladulla.

Klo 14.16: Ville Ahonen ja Ristomatti Hakola ovat myös liikkeellä.

Klo 14.11: Niko Anttola lähtee pian ensimmäisenä suomalaisena matkaan. Granåsenissa sataa yhä reilusti lunta. Latuja putsattiin aivan viime hetkille saakka.

Klo 14.00: Ensimmäisenä matkaan Viron Henri Roos.

Klo 13.45: Hyvää tiistai-iltapäivää, ja tervetuloa seuraamaan kisapäivän tapahtumia! Edessä on erittäin mielenkiintoinen päivä, sillä Granåsenin hiihtokeskuksessa satoi viime yönä runsaasti lunta. Latuja on pitänyt ajaa läpi, jotta ne pysyvät auki. Ennusteen mukaan lumisade vaihtuu vähitellen räntä- ja vesisateeksi, eli huoltoa ajatellen olosuhteet ovat erittäin haastavat. Asiantuntija toisensa jälkeen onkin aamun mittaan korostanut, että suksivalinnalla on valtava vaikutus menestysmahdollisuuksiin.

– Tämä on sellainen päivä, kun voi tapahtua ihan mitä tahansa, näissä kisoissa jo kaksi kultaa kahdelta matkalta voittanut Johannes Hösflot Kläbo sanoi norjalaisen VG-lehden mukaan maan yleisradioyhtiö NRK:lle.

Vuonna 2019 Seefeldissä perinteisen väliaikalähdön kultaa voittaneen Martin Johnsrud Sundbyn mukaan huoltokopeilla on vallinnut tänään "täysi kaaos".

– Siitä ei ole epäilystäkään.