Heidi Willman avautuu podcastissa sinkkuaikana itsetuntoaan musertavasta kommentista: "Ajattele, minkälaisia ihmisiä tuolla on"

Juontaja Heidi Willman avautuu Kaksinaista-podcastin ensimmäisessä jaksossa ulkonäköpaineistaan ja kehosuhteestaan. Jakso on julkaistu 13. syyskuuta. Podcastin toinen juontaja on Sara Perttunen .

– Tiedän, että rintani on leikattu syövän jälkeen, laitettu implantit, on leikkausarvet ja kaikki. Mietin, että onneksi tämä tuli nyt esille ennen parempaa tutustumista. Ajattele, minkälaisia ihmisiä tuolla on, ja kuinka monen naisen itsetunnon he saavat vuosiksi muserrettua, Willman kertoo järkyttyneenä.