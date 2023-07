21-vuotias Miro astelee Love Island -villaan kiikarissaan erityisesti saaren blondit – paljastaa, mikä on hänen rakkauden kielensä

– Tämmöisenä suhteellisen spontaanina ja kuitenkin kokemuksia keräävänä henkilönä ajattelin, että tämä on ainutlaatuinen kokemus. Ei ole oikeaa tai väärää aikaa olemassa, niin laitetaan nyt se hakemus ja katsotaan, mitä tapahtuu.

Persoonaansa Miro kuvailee varsin spontaaniksi. Yksi esimerkki siitä on se, että vuoden 2022 lopulla hänen ystävänsä sai työtarjouksen Australiasta, ja pyysi Miroa lähtemään mukaan. Lyhyen harkinnan jälkeen Miro päätti lähteä mukaan maailman laidalle.

Love Islandin tuoreimpia tapahtumia Miro on tietysti seurannut silmä kovana. Tällä hetkellä hän kertoo olevansa ulkonäön perusteella eniten kiinnostunut "villan blondeista", ja mainitsee muun muassa Isabellan tuntuvan kiinnostavalta naiselta.

Virallisesti Miro ei ole koskaan seurustellut, vaan taustalla on pisimmillään noin puolen vuoden mittaisia "säätöjä". Tapailuvaiheessa hän kertoo pyrkivänsä olemaan mahdollisimman hyvin tavoitettavissa ihmiselle, josta on kiinnostunut. Hänen rakkauden kielensä on läheisyys ja intiimiys.