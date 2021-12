Yleisurheilun kohusääntöön muutos – olympiavoittajalta täystyrmäys: "Näiden kokeilujen pitää loppua!"

Nuorten olympialaisissa kelkkailussa hopeaakin voittanut Sawyers kysyy, että mikä on finaalikierroksen tarkoitus, jos se ei ratkaise kilpailun lopputulosta.

– Ainoa syy, miksi otitte sen käyttöön viime vuonna oli se, että se olisi todellinen finaali. Se ei ole kuitenkaan sitä. Se on vain ylimääräinen suoritus, jota kaikki eivät saa käyttöönsä. Mikseivät kaikki kahdeksan urheilijaa saa kuutta suoritusta?

– Mitä jännittävää siinä on, että kolme parasta on selvillä ennen viimeistä kierrosta? Se on paljon jännittävämpää nähdä, kun joku nousee voittoon neljänneltä tilalta.