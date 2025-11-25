Aivan puskista Kuukasjärvi ei miesten liigajäille hypännyt, sillä nuorukainen ehti esiintyä Ilves-paidassa jo kahdessa kuluvan kauden CHL-ottelussa ennen liigadebyyttiä.

Vierasjoukkue ei hätkähtänyt siitäkään, että päätöserässä sillä oli käytössään vain neljä puolustajaa. Alun perinkään Kiekko-Espoolla ei ollut mukana ylimääräistä puolustajaa tai hyökkääjää. Aleksi Laakson ja Tommy Willbergin peliminuutit jäivät todella vähäisiksi.