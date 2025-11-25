Tampereella nähtiin tiistai-iltana harvinainen liigadebyytti, kun vasta 16-vuotias puolustajalupaus Roni Kuukasjärvi pelasi ensimmäiset minuuttinsa miesten jääkiekkoliigassa Ilveksen 3–0 (0–0, 2–0, 1–0) -voitossa Lahden Pelicansista.
Huhtikuussa 16 vuotta täyttänyt Kuukasjärvi pelasi Ilveksen seitsemäntenä puolustajana ja kirjautti runsaat kahdeksan minuuttia kauden ensimmäisen nollapelinsä pelanneen Mantas Armalisin edessä.
Aivan puskista Kuukasjärvi ei miesten liigajäille hypännyt, sillä nuorukainen ehti esiintyä Ilves-paidassa jo kahdessa kuluvan kauden CHL-ottelussa ennen liigadebyyttiä.
Alkukauden ahdingostaan nousua tekevä Ilves on voittanut viidestä viime ottelustaan neljä ja nousi voitolla pitkästä aikaa viimeiseen pudotuspelipaikkaan oikeuttavalle sijalle 12.
Liigan kaksinkertainen maalikuningas Olli Palola ampui avauserässä tamperelaisten 1–0-johtomaalin.
Luke Henman hyödynsi Pelicans-puolustuksen nukahduksen muutamaa minuuttia myöhemmin ja sinetöi loppulukemat tyhjään maaliin päätöserässä.
Maalintekonsa kanssa tuskaileva Pelicans jatkaa liigan kolmanneksi viimeisenä.
Kiekko-Espoo vierasryöstöön Porissa
Kiekko-Espoo nappasi kauden toisen suoran voittonsa Ässistä. Sarjakärjessä seilannut porilaisjoukkue on hävinnyt kotonaan harvakseltaan tällä kaudella, sillä tiistain kotitappio oli vasta kuluvan kauden kolmas. Kotiotteluita on kertynyt yksitoista.