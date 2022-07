Pitäisikö valtiolla olla edustaja Nesteen hallituksessa? MTV Uutisten kysely: Kolmesta puolueesta heti vihreää valoa

Keskustelu valtion omistajaohjauspolitiikasta on ryöpsähtänyt käyntiin valtion 51-prosenttisesti omistavan energiayhtiö Fortumin ja sen tytäryhtiö Uniperin vaikeuksien myötä.

Suomen valtio omistaa polttoaineyhtiö Nesteestä noin 45 prosenttia.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen pohdiskeli eilen Ylen haastattelussa, olisiko valtion pyrittävä saamaan Nesteen hallitukseen oma edustajansa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Suoraan valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen alla olevista pörssiyhtiöistä Finnairin, Fortumin ja SSAB:n hallituksissa istuu valtion virkamies, Nesteen hallituksessa ei.

MTV Uutiset kysyi asiasta kuuden suurimman eduskuntaryhmän puheenjohtajilta.

Vastaukset olivat myötämielisiä: käytännössä kaikkien mielestä asiaa pitäisi vähintäänkin harkita.

Kolme vastaajaa on jo nyt sillä kannalla, että valtion pitäisi saada edustaja Nesteen hallitukseen.

Kyselyyn vastasivat puhelimitse kokoomuksen Kai Mykkänen, vihreiden Atte Harjanne, keskustan Markus Lohi sekä perussuomalaisten Lulu Ranne. Kirjallisesti asiaa kommentoivat vasemmistoliiton Jussi Saramo sekä SDP:n puolueen varapuheenjohtaja Niina Malm.

Vihreää valoa SDP:ltä, PS:ltä ja vasemmistoliitolta

SDP:n Malm, perussuomalaisten Ranne ja vasemmistoliiton Saramo ajattelevat, että valtiolla pitäisi olla edustaja Nesteen hallituksessa.

– Pitäisi olla. Ja vielä olennaisempaa kuin edustus on se, että valtio käyttää valtaansa tarvittaessa ja poliitikot ottavat vastuun erityisesti silloin, kun tukevat riskisijoituksia ulkomaille, Saramo toteaa.

– Neste on tärkeä strategisen intressin yhtiö Suomen valtiolle. Näkisin hyväksi, että valtiolla on siksi myös edustaja sen hallituksessa. Hallitustyöskentelyyn osallistuminen on keino turvata valtio-omistajan intressejä ja hallita omistusten riskejä, Malm linjaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Meillä on kokonaisuudessaan omistajaohjaus retuperällä. Sellaisissa yhtiöissä, joissa valtiolla on strateginen intressi, on hyvä olla ammattilainen valtion edustajana, ei mikään puuhastelija, vaan korkean tason osaaja, Ranne sanoo.

Harjanne avoin, Lohi kriittisin

Vihreiden Harjanne suhtautuu avoimesti ideaan siitä, että valtio pyrkisi saamaan edustajan Nesteen hallitukseen, vaikka valtion strategiset intressit ja pörssiyhtiön toimintatavat voivatkin olla hankala yhdistelmä.

– Minusta se oli harkinnanarvoinen ehdotus. Mykkänen avasi pohdintaansa ihan hyvin. Sikäli kun muistelen valtio-omistajuuden periaatepäätöstä, se olisi ihan senkin mukaista, Harjanne pohtii.

Keskustan Lohi on kyselykierroksen poliitikoista kriittisin ajatusta kohtaan, mutta pitää sitä silti keskustelun ja harkinnan arvoisena.

– Jos kuvitellaan, että se jotenkin ratkaisisi jotakin ongelmia, joita politiikan kautta on ratkottavissa, se on harhakuvitelma. Yhtiön hallituksessa olevien tehtävä on lain mukaan ajaa puhtaasti yhtiön etua, ei yksittäisen osakkeenomistajan etua. Sen takia osa keskustelusta saattaa tässä mennä vähän metsään, jos kuvitellaan, että sinne mentäisiin politiikkaa tekemään, Lohi sanoo.

Näin Mykkänen perustelee ajatteluaan

Kokoomuksen Mykkänen haluaa MTV Uutisten haastattelussa hieman toppuutella keskustelua, joka hänen lausunnoistaan Nesteen hallituspaikkaa koskien on alkanut.

– Tästä pohdiskelustani on mielestäni noussut aivan ylikorostuneesti esiin kysymys siitä, että johdonmukaisuuden nimissä, jos meillä on Fortumissa, Finnairissa ja vastaavissa hallituksen edustaja, on varmaan syytä katsoa myös Nestettä, koska siinäkin valtio on selvästi suurin omistaja, Mykkänen sanoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Esimerkiksi Nesteen hallituksen entinen puheenjohtaja, vuorineuvos Jorma Eloranta kritisoi tänään Mykkäsen pohdintoja ja muistutti, että osakeyhtiössä hallitusten jäsenten tulee ajaa yhtiön, ei yhdenkään yksittäisen omistajan – kuten valtion – etua.

Katso Elorannan haastattelu jutun alussa olevalta videolta.

Mykkänen korostaa ymmärtävänsä tämän.

Valtion edustaja Nesteen hallituksessa voisi Mykkäsen mukaan kuitenkin havaita, jos yhtiössä olisi tapahtumassa jotain valtion edun vastaista, ja niputtaa tällaisista asioista sisäpiiriprojekteja, joista olisi mahdollista keskustella valtio-omistajan, lähtökohtaisesti omistajaohjausministerin kanssa.

Tästä syystä Mykkäsen mukaan asiaa tulisi nyt harkita.

Kolmen pörssiyhtiön hallituksissa on virkamies

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kertoi viime viikolla valtion omistaohjauksen oppineen Fortumin ongelmista ainakin sen, että kasvollisella omistajalla tulee olla oma edustajansa yhtiön hallituksessa.

Tuppurainen nimitytti alkuvuonna 16 vuoden tauon jälkeen Fortumin hallitukseen omistajaohjauksen virkamiehen, ylijohtaja Kimmo Viertolan.

– Me olemme tiukentaneet omistajaohjausotetta Fortumista, Tuppurainen kommentoi viime viikolla.

Valtion 56-prosenttisesti omistaman lentoyhtiö Finnairin ja 6-prosenttisesti omistaman teräsyhtiö SSAB:n hallituksissa istuu omistajaohjauksen virkamiehistä finanssineuvos Maija Strandberg.

Nesteestä valtio omistaa 45 prosenttia. Valtio on näin ollen yhtiön suurin yksittäinen omistaja, vaikka omistaakin siitä alle puolet.