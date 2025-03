Valtio vastustaa Nesteen toimitusjohtajalle ehdotettua palkitsemista kohtuuttomana – muuttuva palkitseminen ja lisäeläke vastoin valtion linjaa

Valtion mukaan nesteen toimitusjohtajan palkitseminen on kohtuuton.

Suomen valtio vastustaa Nesteen hallituksen esitystä yhtiön toimitusjohtajan Heikki Malisen palkitsemisesta, kertoo valtioneuvosto tiedotteessaan.

Valtio pitää esitystä kohtuuttomana ja on äänestänyt sitä vastaan ennakkoon 25. maaliskuuta pidettävässä yhtiökokouksessa.

– Valtio katsoo, että yhtiön toimitusjohtajan palkitsemiskokonaisuus on rakennettu niin, että sen ei voida kokonaisuutena katsoa olevan kohtuullinen. Palkitsemisen ehdot poikkeavat keskeisiltä osin merkittävästi valtion kannasta, sanoo ylijohtaja Maija Strandberg valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta.

Hän painottaa, että valtion kanta on ollut Nesteen hallituksen tiedossa. Valtio ei kuitenkaan voi vaikuttaa asiaan juuri muuten kuin äänestämällä. Toimitusjohtajan palkitseminen on yhtiön hallituksen päätös, eikä valtio ole edustettuna Nesteen hallituksessa. Lisäksi yhtiökokouksen äänestys palkitsemisraportin hyväksymisestä on vain neuvoa antava.

– Peliä emme pysty siis viheltämään poikki, koska tämä on yhtiön hallituksen päätös. Valtio käyttää nyt niitä elementtejä, joita meillä on omistajana käytössä, Strandberg kertoo STT:lle.

Kuukausipalkka 100 000 euroa

Valtion näkemykset sen omistamien yhtiöiden palkitsemislinjauksista on kuvattu valtioneuvoston omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä.

STT:n tietojen mukaan Malisen palkitsemispaketissa hiertävät valtion näkökulmasta erityisesti linjaukset muuttuvasta palkitsemisesta sekä lisäeläkeratkaisu.

Valtio on linjannut muuttuvasta palkitsemisesta, että lyhyen ja pitkän tähtäimen palkitsemisohjelmien kautta palkittava voisi saada enintään 200 prosentin suuruisen palkkion suhteessa vuosipalkkaansa. Malisen uudessa sopimuksessa tämä raja on 320 prosenttia.

Lisäksi valtio ei omistajapoliittisessa periaatepäätöksessään kannata uusiin sopimuksiin lisäeläkeratkaisuja. Malisen uudesta sopimuksesta lisäeläkeratkaisu löytyy.

Maliselle on myös luvattu pitkän tähtäimen kertaluontoinen ohjelma, jossa hänelle luovutetaan 1,25 miljoonan euron edestä Nesteen osakkeita vastikkeetta ja ilman taloudellisia tunnuslukuja tämän vuoden lokakuussa.

STT:n tietojen mukaan Malisen peruspalkka on lisäksi noin 100 000 euroa kuussa. Malinen aloitti Nesteen toimitusjohtajana viime vuoden lokakuussa.

IS: Omistajaohjausministeri moittii Nesteen hallitusta

Ilta-Sanomat (IS) kertoo, että eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand (r) moittii Nesteen hallitusta valtion palkitsemisperiaatteiden hylkäämisestä.

– Täytyy todeta, että olen pettynyt. On siis aivan oikein, että valtio äänestää palkitsemisraporttia vastaan kokonaisuutena, koska raportti on useilta osin vastoin valtion näkemystä hyvästä palkitsemisesta, Strand kommentoi IS:lle.

Strand ei halunnut tarkentaa lehdelle, mikä osa Nesteen Malisen palkitsemisessa on hoidettu epätoivotulla tavalla.

– En mene sen enempää yksityiskohtiin.

Nesteen viestinnästä välitettiin STT:lle maanantaina alkuillasta yhtiön hallituksen puheenjohtajan Matti Kähkösen, lausunto asiasta. Kähkösen mukaan hän ei nyt kommentoi asiaa lausuntoa enempää julkisuudessa.

Lausunnossa sanotaan, että Neste huomioi eri omistajien näkemykset, mutta viime kädessä hallitus päättää palkitsemisesta. Lausunnossa viitataan yhtiön haastavaan tilanteeseen ja heikentyneeseen tulokseen, mikä on vaatinut "täysin erilaista johtamista" kuin aiemmin.

– Hallitukselle oli tärkeää saada tehtävään paras mahdollinen henkilö, ja tässä kilpailukykyinen palkitseminen oli olennaista. Heikki Malisen palkitseminen vastaa yleistä markkinakäytäntöä saman kokoluokan yhtiöissä, lausunnossa sanotaan.

"Valtio edellyttää kohtuullisuutta ja läpinäkyvyyttä"

Valtioneuvoston tiedotteessa kerrotaan, että valtio edellyttää omistamiensa yhtiöiden ylimmältä johdolta kohtuullisuutta ja läpinäkyvyyttä. Tulosperusteisen palkitsemisen on oltava tavoitteellista, ja valtio korostaa muuttuvan palkitsemisen kriteereiden avoimuuden merkitystä osana palkitsemisraportointia.

Valtio odottaa, että Nesteen hallitus perustelee tulevassa yhtiökokouksessa toimitusjohtajan palkkarakenteen ja tulospalkitsemisen.

– Kriteereiden osalta valtio odottaa, että tulospalkitsemisen tasot on asetettu niin, että yhtiön arvon kehityksen osalta omistajien ja yhtiön johdon intressit ovat yhteneväiset, tiedotteessa sanotaan.

Suomen valtio omistaa Nesteen osakekannasta 44,2 prosenttia. Listayhtiöiden kohdalla valtio odottaa, että sen linjauksia painotetaan suhteessa omistuksen määrään.

Strandberg huomauttaa, että toinen vaikuttamiskeino äänestämisen lisäksi on se, että osakkeenomistajat voivat vaikuttaa yhtiön hallituksen kokoonpanoon.

Valtio on edustettuna Nesteen nimitystoimikunnassa, jonka puheenjohtajana Strandberg toimii.

– Valtio on käyttänyt myös harkintaansa siinä kokonaisuudessa, kun olemme esittäneet Nesteen hallituksen jäseniä jatkavalle kaudelle, hän kertoo.