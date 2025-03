Nesteen yhtiökokous hylkäsi palkitsemisraportin – toimitusjohtajan palkka yli 100 000 euroa kuukaudessa

Nesteen suurin osakkeenomistaja Suomen valtio ei ole pitänyt toimitusjohtaja Heikki Malisen palkitsemiskokonaisuutta kohtuullisena.

Polttoaineyhtiö Nesteen Helsingissä kokoontunut yhtiökokous hylkäsi tiistaina toimielinten palkitsemisraportin. Äänestystulos on kuitenkin neuvoa-antava eikä vaikuta palkitsemisesta tehtyihin päätöksiin, yhtiökokouksessa puhetta johtanut Mårten Knuts ilmoitti.

Nesteen palkitsemisperiaatteet ovat herättäneet huomiota, sillä Nesteen suurin omistaja Suomen valtio ilmoitti ennen yhtiökokousta, ettei se pidä toimitusjohtaja Heikki Malisen palkitsemiskokonaisuutta kohtuullisena. Valtio kertoi äänestäneensä ennakkoon Nesteen palkitsemisraporttia vastaan yhtiökokouksessa. Suomen valtio omistaa 44,2 prosenttia Nesteen osakkeista.

Palkitsemisraportista järjestetyssä ennakkoäänestyksessä sen hyväksymisen puolesta annettiin 183,4 miljoonaa ääntä, kun taas hyväksymistä vastaan annettiin 358,9 miljoonaa ääntä. Asiasta ei yhtiökokouksessa äänestetty uudelleen, joten ennakkoäänestyksen äänet jäivät voimaan.

Palkitsemisraportista ei juuri käyty yhtiökokouksessa yleisökeskustelua, vaikka selvä enemmistö osakkeenomistajista vastusti sen hyväksymistä.

Palkitsemisraporttia yhtiökokoukselle esitelleen hallituksen jäsenen Johanna Söderströmin mukaan Malisen palkitseminen perustuu muun muassa perusteelliseen analyysiin vastaavanlaisten pörssilistattujen teollisuusyritysten toimitusjohtajien palkitsemisesta.

– Nesteen lähtökohta ylimmän johdon ja avainhenkilöiden rekrytoinneissa on tarjota palkitsemisen kokonaisuus, joka on riittävä houkuttelemaan, sitouttamaan ja motivoimaan yksilöitä, joilla on oikeanlainen osaaminen kyseessä olevaan tehtävään, Söderström sanoi.

"Hallituksella paras kokonaisnäkemys"

Nesteen hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen suhtautui puheenvuorossaan ymmärryksellä toimitusjohtajan palkitsemisesta nousseeseen keskusteluun, ovathan pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien palkkiot mittavia verrattuna suomalaisten palkansaajien keskiansioihin.

Kähkönen ilmoitti silti puolustavansa voimakkaasti yhtiön hallituksen oikeutta päättää kaikissa olosuhteissa palkitsemisesta itsenäisesti.

– Hallituksella on paras kokonaisnäkemys yhtiön tilanteesta ja siitä, mikä on yhtiön etu, Kähkönen sanoi.

– On myös hyvä muistaa, että Neste ei ole valtionyhtiö vaan pörssiyhtiö. Tällöin hallituksen tehtävä on huolehtia kaikkien osakkeenomistajien eduista, hän jatkoi.

Kähkösen seuraajaksi Nesteen hallituksen puheenjohtajana valittiin yhtiökokouksessa Pasi Laine.

100 000 euron kuukausipalkka

STT:n tietojen mukaan toimitusjohtaja Malisen peruspalkka on noin 100 000 euroa kuussa. Lisäksi Malinen voi lyhyen ja pitkän tähtäimen palkitsemisohjelmien kautta saada jopa 320 prosentin suuruisen palkkion suhteessa vuosipalkkaansa.

Suomen valtion palkitsemislinjausten mukaan palkittava voisi saada lyhyen ja pitkän tähtäimen palkitsemisohjelmien kautta enintään 200 prosentin suuruisen palkkion suhteessa vuosipalkkaansa.

Maliselle on luvattu pitkän tähtäimen kertaluontoinen ohjelma, jossa hänelle luovutetaan 1,25 miljoonan euron edestä Nesteen osakkeita vastikkeetta ja ilman taloudellisia tunnuslukuja tämän vuoden lokakuussa.

Valtio ei omistajapoliittisessa periaatepäätöksessään myöskään kannata uusiin sopimuksiin lisäeläkeratkaisuja. Malisen uudesta sopimuksesta lisäeläkeratkaisu löytyy.

Malinen ei itse kommentoinut yhtiökokouksessa palkitsemistaan millään tavalla. Hän aloitti Nesteen toimitusjohtajana viime vuoden lokakuussa.

"Painava viesti osakkeenomistajilta"

Valtio-omistajaa yhtiökokouksessa edustanut valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston ylijohtaja Maija Strandberg ei yhtiökokouksessa pitänyt puheenvuoroa palkitsemisraporttiin liittyen, sillä valtio kertoi kannastaan asiaan tiedotteella jo kuluvan kuun alussa.

Strandberg sanoi kokouksen jälkeen olevansa tyytyväinen siihen, että valtio ei jäänyt kantansa kanssa yksin.

– Nyt odotan, että yhtiön uusi aloittava hallitus noteeraa tämän äänestystuloksen ja pohtii tilannetta. Jatkamme keskustelua hallituksen puheenjohtajan kanssa siitä, ovatko he mahdollisesti ryhtymässä toimenpiteisiin tämän johdosta, Strandberg sanoi STT:lle.

– Kunnioitan Nesteen hallituksen autonomiaa. Päätös on heidän, mutta toki olisin odottanut, että valtion kanta olisi huomioitu paremmin. Valtio on sentään Nesteen suurin yksittäinen omistaja, Strandberg sanoi.

Strandbergin mukaan Nesteen yhtiökokouksessa nähty äänestys oli erittäin poikkeuksellinen.

– Tämä oli aika painava viesti osakkeenomistajilta. Muutkin osakkeenomistajat kuin valtio kertoivat kantansa yhteneväisesti, Strandberg sanoi.

Neste kahteen osaan?

Palkitsemiskysymyksiä enemmän Nesteen yhtiökokouksessa keskusteltiin strategiasta ja tulevaisuudennäkymistä.

Huomiota herätti etenkin energiakonserni St1 Nordicin hallituksen puheenjohtajan Mika Anttosen puheenvuoro, jossa hän ehdotti Nesteen jakamista kahteen osaan. Anttosen mukaan Nesteen globaalisti harjoittama uusiutuvien polttoaineiden valmistus ja Suomessa tapahtuva perinteinen fossiilinen öljynjalostus ovat luonteeltaan kaksi aivan erilaista liiketoimintaa.

– Itse lähtisin selvittämään sitä, tulisiko yhtiö jakaa kahteen erilliseen yhtiöön. Toisessa yhtiössä toimisi globaali uusiutuvien polttoaineiden markkinointi ja tuotanto ja toisessa yhtiössä fossiilinen öljynjalostus Porvoossa, Anttonen sanoi.

Anttosen mukaan molemmat mainitut liiketoiminnat vaativat syvällistä erityisosaamista

– En näe, että kenenkään ihmisen aivoissa on riittävästi osaamista viedä optimaalisesti eteenpäin näitä molempia liiketoimintoja. Sen takia omistajien olisi otettava tässä omistajavastuuta ja lähdettävä katsomaan sitä, miten osaaminen varmistetaan jakamalla yhtiö kahteen yhtiöön, Anttonen painotti ja sai yhtiökokousyleisöltä raikuvat aplodit.

Toimitusjohtaja Malinen piti Anttosen kysymystä tärkeänä ja hyvin perusteltuna. Hänen mukaansa Nesteen johdon tärkein tehtävä nyt vallitsevassa tilanteessa on kuitenkin saada yhtiö iskukykyisemmäksi ja parempaan tuloskuntoon.

Nesteen hallituksen puheenjohtajan paikalta yhtiökokouksessa väistynyt Matti Kähkönen muistutti, että Anttosen esittämä ajatus ei suinkaan ole aivan tuore, vaan sitä selvitettiin kahdestikin Kähkösen seitsenvuotisen puheenjohtajakauden aikana.

– Tällä hetkellä strategiaamme ei kuulu firman jakaminen. Se olisi mielestäni väärin, koska nyt on seuraavalle kahdelle vuodelle niin paljon tehtävää, Kähkönen sanoi.

– Totta kai hallitus ja johto pohtivat näitä asioita tykönänsä, mutta tällä hetkellä en lähtisi siihen, hän jatkoi.