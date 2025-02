Pitääkö vauva totuttaa nukkumaan metelissä? Ei aina onnistu – asiantuntijoilta synninpäästö

Jotkut vauvat ovat herkkiä metelille. Pitääkö lapsi totuttaa kodin ääniin?

On totta, että osa vauvoista on niin sanotusti "hyviä nukkujia". Toisinaan tuoreita vanhempia neuvotaan totuttamaan lapsi kodin ääniin – siis esimerkiksi imuroimaan vauvan nukkuessa.

Kun vastasyntynyt tulee kotiin, hänen vuorokausirytminsä alkaa vasta hiljalleen kehittyä, kuvaa uni- ja imetysohjaaja Tiia Finne.

– Vauva oppii tunnistamaan, että nyt on yö, nyt päivä. Vastasyntyneellehän vuorokausi on alussa ihan samaa "mössöä" kaikki, Finne sanoo.

– Kun pidetään valoja päällä ja on normaalin päivän ääniä, vauvan vuorokausirytmi rupeaa synkronoitumaan: nyt on päivä, nyt nukutaan vähän vähemmän. Kun tulee pimeää ja rauhallista, on yö ja nukutaan enemmän.

"Jos huomaat, että ei meidän vauvamme pysty nukkumaan äänissä tai valot päällä..."

Jotkut vauvat kuitenkin ovat herkkiä metelille. Siinä missä yksi nukahtaa imurin pauhatessa, toinen herää pieneenkin oven kolahdukseen.

– Haluamme antaa synninpäästön vanhemmille: lapset ovat hyvin erilaisia. Joskus kuulee sanottavan, että "no teidän pitää sitten varmaan aina olla päivät kotona, kun ette ole totuttaneet lasta nukkumaan muualla". Mutta ei se niinkään mene, uni- ja imetysohjaaja Sofia Berg sanoo.

Lapsi sopeutuu jossain määrin ympäristöönsä, mutta kaikki eivät opi nukahtamaan esimerkiksi valoisassa.

– Kaikki eivät yksinkertaisesti pysty nukkumaan vaikkapa muualla kuin kotona. Jos huomaat, että ei meidän vauvamme pysty nukkumaan äänissä tai valot päällä, totta kai ne silloin hiljennetään. Pääasia on se, että vauva pääsee rauhassa unilleen ja hän saa nukuttua, Berg sanoo.

