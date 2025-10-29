Ruotsin jääkiekkoliiga SHL:n pistepörssiä ylivoimaisesti johtava Oscar Lindberg kieltäytyi maajoukkueen kutsusta.

Ruotsi suuntaa ensi viikolla Tampereelle maajoukkuekauden ensimmäiseen Euro Hockey -turnaukseen. SHL:n pistehirmua Oscar Lindbergiä, 34, Tre Kronorin riveissä ei kuitenkaan ole.

Skellefteån tähti on takonut kauden 16 SHL-otteluunsa peräti 27 (13+14) tehopistettä. Kaksi maailmanmestaruutta urallaan voittanut hyökkääjä olisi voinut vahvistaa Ruotsin rivejä panoksellaan tuntuvasti.

Viimeistä kauttaan Tre Kronoria tällä erää valmentava Sam Hallam kommentoi Lindbergin poisjäämistä mystisesti.

– Joskus on asioita, joista en halua keskustella. Tässä ei ole mitään erikoista. Oscarin kauden aloitus on ollut fantastinen, hän on pelannut MM-kisoissa alaisuudessani ja paljon maaotteluita. Nyt hänen on kuitenkin keskityttävä näiden pelien loppuun viemiseen, Hallam muotoili Expressenin mukaan.

Päävalmentajalle sanottiin, että kuulostaa siltä, että Lindberg olisi kieltäytynyt.