Nicklas Bäckström palaa Ruotsin jääkiekkomaajoukkueen riveihin yli kahdeksan vuoden tauon jälkeen.

Tre Kronorin joukkue ensi viikolla Tampereella pelattavaan Euro Hockey Tour -turnaukseen on valittu. Huomio kohdistuu etenkin Stanley Cup -voittajaan, pudotuspelit mukaan lukien 1 244 NHL-ottelua urallaan pelanneeseen Nicklas Bäckströmiin.

Sitkeistä lonkkavaivoista kärsinyt, tätä nykyä 37-vuotias hyökkääjä ei ollut pelannut ennen tämän kauden alkua sitten lokakuun 2023. Washington Capitalsia pitkään NHL:ssä edustanut pelimies palasi täksi sesongiksi kotimaahansa. Hän on iskenyt SHL-seura Brynäsissä 16 otteluun 12 (2+10) tehopistettä.

Kaksinkertainen maailmanmestari on nyt yli kahdeksan vuoden tauon jälkeen Tre Kronorin miehistössä. Myös olympiahopeaa urallaan saavuttanut hyökkääjä on viimeksi pelannut Ruotsin maajoukkueessa keväällä 2017.

Odotusarvot voisivat lähteä nimekkään pelurin maajoukkuepaluun yhteydessä laukalle, mutta viimeistä kauttaan Ruotsin jääkiekkomaajoukkuetta tällä erää valmentava Sam Hallam tyynnyttelee niitä.

– Uskon, että kaikilla oli valtavat odotukset häntä kohtaan. Mieluiten kolme pistettä erää kohden. Sellaista ei kuitenkaan tapahdu missään liigassa maailmassa, hän kommentoi Expressenin mukaan.

– Vaatii jonkinmoista intohimoa pelille tehdä sellainen paluu, jonka hän teki. Kun soitin ja kysyin, haluaako hän pelata jälleen Tre Kronorissa, hän ilahtui suuresti ja sanoi heti kyllä. Se kertoo jotain persoonasta ja luonteesta.