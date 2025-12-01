Jääkiekon miesten maajoukkue 11.-14. joulukuuta pelattavaan Sveitsin Euro Hockey Tourin turnaukseen on nimetty. Päävalmentaja Antti Pennasen nimeämässä ryhmässä ei ole mukana yhtään pelaajaa kotimaisesta Liigasta.

Kotimaisen pääsarjan pelaajien puuttumisen selittää se, että Liigaa pelataan samaan aikaan täydellä höyryllä. Mukana joukkueessa on kymmenen pelaajaa Ruotsista ja 14 pelaajaa Sveitsistä.

– Kun katsoo viime kevättä ja miten sarjat päättyivät, niin aika monella viivalla käytiin kovaa taistelua yksittäisistä pisteistä ja tämän maajoukkuetauon aikana on seuroja, jotka pelaavat kolme peliä. Tämä on isoin syy, miksi ei otettu. Toivottavasti tulevaisuudessa asiat ovat toisin, Pennanen kertoi MTV Urheilulle.

– Isokokoinen joukkue ja isokokoisempi hyökkäys kuin edellisessä EHT:ssä. Sitä me halusimme. Siinä on kymmenkunta MM-kisoissa ollutta pelaajaa ja yli kymmenen sellaista, jotka eivät ole olleet, Pennanen sanoi.

Debyytin maajoukkueessa tekee Linköpingiä edustava maalivahti Waltteri Ignatjev. Hän on pelannut 13 ottelua SHL:ssä torjuntaprosentilla 90,8.

– Pelannut varsinkin viime aikoina todella hyvin. Halutaan tuoda uusia ja nuoria kilpailemaan tulevaisuutta ajatellen. Onko sitten vielä MM-kisamaalivahti, niin sen aika näyttää, Pennanen totesi.

Suomi voitti kauden ensimmäisessä EHT-turnauksessa Tshekin, mutta hävisi Ruotsille ja Sveitsille.

Leijonien joukkue Sveitsin EHT-turnaukseen:

Maalivahdit: Ignatjew Waltteri (Linköping HC), Larmi Emil (Färjestad BK)

Puolustajat: Hatakka Santeri (HV71), Kinnunen Santtu (SCL Tigers), Lehtonen Mikko (ZSC Lions), Niemelä Topi (Malmö Redhawks), Niku Sami (Lausanne HC), Riikola Juuso (SCL Tigers), Saarijärvi Vili (Genève-Servette HC), Salo Robin (Malmö Redhawks)