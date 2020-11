Pirkanmaan koronanyrkki pitää tiedotustilaisuuden – koronarajoitukset ovat tiukentumassa

Koronatartuntojen määrä Pirkanmaalla on ollut kasvussa. Viimeisen kahden viikon aikana Pirkanmaalla on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan todettu 297 koronatartuntaa, kun edeltävien kahden viikon aikana tartuntoja todettiin 112. Perjantaina Pirkanmaalla raportoitiin 39 uutta koronavirustartuntaa, mikä on maakunnan korkein päiväkohtainen luku.