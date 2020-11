Kannanotto: Työterveyshuolto on se toimija, jonka kautta saadaan työikäiset rokotettua: "Julkinen terveydenhuolto on äärimmäisen kuormittunut epidemian hoidossa"

– Julkinen terveydenhuolto on äärimmäisen kuormittunut epidemian hoidossa, puhumattakaan siitä koko ajan kumuloituvasta hoitovelasta, joka kasvaa korkoa kun terveydenhuolto on kiinni epidemian taltuttamisessa, sanoi EK:n koronarokotehankkeen vetäjä Riikka Heikinheimo STT:lle.

– Nyt tilanne on valtakunnallisesti vaikeutumassa. Meidän on varmistettava, että kaikki voimavarat otetaan käyttöön ja työterveyshuollot osallistuvat riittävän ajoissa rokotusten valmisteluun, Koivula sanoi.

Rokotusjärjestys on selkeä, työnjako ei vielä

Pelkkä rokottaminen ei muutenkaan riitä. Rokotteiden vaikutusta eri väestöryhmillä on seurattava, sillä on mahdollista, että koronarokotuksia joudutaan tulevaisuudessa jakamaan vuosittain. Lisäksi on varmistettava terveydenhuollon henkilöstön, rokotteiden kylmäsäilytystilojen, suojavarusteiden, rokotustilojen ja oheistarvikkeiden riittävyys.

Heikinheimon mukaan työmarkkinajärjestöt päätyivät yhteisen julkilausuman antamiseen, koska epidemian aikana on alkanut näyttää siltä, että koronakriisiä on yritetty ratkaista pelkästään julkisen sektorin voimin. Yrityksiä on pyydetty apuun vasta kun pula on kärjistynyt.