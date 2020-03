90 oppilasta altistunut koronavirukselle yläkoulussa Kangasalla – opetus liki 500 oppilaan koulussa keskeytetään viikoksi

Pirkanmaalla on löydetty kolme tartuntatapausta, joista yksi liittyy Kangasalla sijaitsevaan yläkouluun ja kaksi Tampereen yliopistoon.

Kaikki Pirkanmaan neljä tapausta liittyvät Pohjois-Italiasta saatuihin tartuntoihin. Koronavirukseen sairastumisen riski on Pirkanmaalla edelleen pieni.

Koulun tiloissa keskeytetään lähiopetus

Kangasalla Pitkäjärven yläkoulussa on altistunut tartunnalle noin 90 oppilasta ja osa henkilökunnasta. Yhteensä koulussa on noin 470 oppilasta (lukuvuonna 2018-2019).

Altistuneissa on myös paljon opetushenkilöstöä, joten koulun tiloissa tapahtuva lähiopetus keskeytetään alkavaksi viikoksi. Taysin mukaan koulun tilat eivät ole tartuntavaarallisia ja niitä voidaan käyttää normaalisti muuhun toimintaan.

Yliopistolla pienempi altistuminen

Tiedossa oleviin, alle 20:een altistuneeseen on oltu yhteydessä ja heidät on asetettu karanteeniin. Pääosa altistuneista on Rakennetun ympäristön tiedekunnan opiskelijoita Hervannan kampukselta. Taysin mukaan myöskään yliopiston tilat eivät ole tartuntavaarallisia ja niitä voidaan käyttää normaalisti.